Messi accelera i tempi per lasciare il Barcellona: chiesto alla Fifa documento per trasferimento

Tutti i top club europei sognano Leo Messi dopo che l’argentino ha fatto sapere che lascerà il Barcellona. Ma pare addirittura che la ‘Pulce’ abbia già mandato una richiesta alla Fifa per svincolarsi subito dal club catalano senza aspettare neanche un giorno. Stando a ‘BeinSports’, infatti, il dieci blaugrana avrebbe richiesto all’organismo del calcio mondiale un CTI. Si tratta di un certificato provvisorio per un trasferimento. Messi, riporta calciomercato.it, vuole dunque andare fino in fondo e interrompere il suo rapporto con il Barça. ‘Radio Catalunya’ riferisce che in Catalogna stanno cercando in ogni modo di correre ai ripari e il presidente Bartomeu sarebbe intenzionato a incontrare il giocatore già quest’oggi, per capire se la sua decisione sia definitiva. Ma il destino di Messi sembra davvero lontano dal Camp Nou. Juventus e Inter sognano, ma al momento la favorita appare il Manchester City.