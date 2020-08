Messi al Manchester City? La Pulce avrebbe informato Neymar chiedendo di raggiungerlo

Lionel Messi al Manchester City. Sembra essere questa la pista più probabile per il futuro dell’argentino. Secondo quanto si apprende, però, i Citizens non si accontenterebbero della Pulce e, anzi, avrebbero in mente un altro big da affiancarli su espressa richiesta dell’argentino. ESPN Brasile è sicura che il 10 del Barcellona abbia informato Neymar della sua decisione di andare in Premier League chiedendogli di seguirlo.

Messi: al Manchester City con… Neymar

Sembra essere fantacalcio, eppure ESPN è convinta che Messi non solo abbia avvisato l’ex compagno della sua futura destinazione, ma che lo abbia anche invitato a seguirlo per riformare la coppia che aveva fatto grande il Barcellona, per giunta anche con Guardiola alla guida. I Citizens potrebbero sborsare una cifra pari a oltre 200 milioni per La Pulce ma resta da capire come potrebbero acquistare allo stesso tempo O’Ney, non certo il più conveniente degli acquisti…

INCIDENTE PICCANTE PER LA COMPAGNA DI UN CALCIATORE