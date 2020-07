Messi all’Inter, dalla Spagna lanciano il sondaggio: per i tifosi è possibile

Lionel Messi all’Inter, perché no? La Pulce in nerazzurro piace anche i fan spagnoli che hanno risposto ad un sondaggio social lanciato dal noto quotidiano iberico AS.

Messi all’Inter: per i tifosi è possibile

Dopo la singolare trovata della tv ufficiale di Suning di usare l’ombra dell’argentino sul Duomo per pubblicizzare la partita dei nerazzurri contro il Napoli, ecco che dalla Spagna anche il noto quotidiano ha provato a chiedere ai tifosi iberici cosa ne pensassero del potenziale affare: “Credi che ci sia la reale possibilità di vedere Messi all’Inter?”, ha chiesto AS su Twitter. Retweet per dire no, cuore per dire sì. A vedere il risultato, al momento, sono notevolmente in vantaggio i cuori. I tifosi, non solo dell’Inter, ci credono. Messi all’Inter è possibile.

