Messi all’Inter, il sogno è sempre più realtà: il padre è ufficialmente “milanese”

Lionel Messi all’Inter, il sogno continua. Un nuovo capitolo dei rumors di mercato è destinato ad accendere le speranze, già molto alte, dei tifosi nerazzurri. Dopo le voci dell’acquisto di un immobile nel capoluogo lombardo da parte del padre, oggi sembra essere arrivata la conferma: “papà Messi” è ufficialmente “milanese”.

Messi all’Inter: più di un sogno

Da quanto si apprende da La Gazzetta dello Sport, la pratica presso il Comune di Milano per l’acquisizione della casa, era stata avviata il 6 giugno, in gran silenzio, ma ora tutto è cambiato con la notizia che è diventata di pubblico dominio. Il padre di Messi ha acquistato un immobile in via Joe Colombo, in zona Porta Nuova. Una scelta che ha principalmente una natura fiscale per la famiglia Messi ma che riscalda i cuori dei tifosi dell’Inter. A Barcellona sono convinti che l’argentino non dirà mai addio ai blaugrana, ma in Italia, e soprattutto in Cina dove si muovono i vertici di Suning, non sembrano pensarla proprio così. I vertici dell’azienda asiatica stanno studiando in maniera approfondita i termini economici di un’operazione che ricalcherebbe quella che ha portato Cristiano Ronaldo alla Juventus. Messi all’Inter sembra sempre più possibile…

