Messi all’Inter, molto più di una suggestione: addio Barcellona, La Pulce è pronta per Milano

Lionel Messi adesso è in vacanza e si gode il mare, ma tra qualche settimana sarà a Milano in compagnia di tutta la famiglia. Nulla di strano se non fosse che i rumors di mercato abbiano già accostato La Pulce del Barcellona all’Inter.

Un tormentone già vissuto in passato ma che questa volta pare avere qualche fondamento più solido. Come scrive La Gazzetta dello Sport, infatti, Messi è in rottura con il Barcellona, non con la squadra o l’ambiente, ma con il patron Bartomeu e la dirigenza. Un rapporto che potrebbe davvero portare all’addio.

Messi all’Inter: più di una suggestione

Il giocatore, si sa, è un vero e proprio simbolo dei blaugrana, ma è in aperta rottura con chi gestisce il Barcellona. Nel 2021 sono previste nuove elezioni e Messi potrebbe spingere per l’addio del numero uno. Ma esiste anche la possibilità che lo stesso Messi sia sia “stancato” proprio del patron e della gestione. Il mancato successo in Liga, il mercato che non decolla con Lautaro Martinez inseguito e non raggiunto. Diversi fattori che hanno indispettito La Pulce argentina che proprio a giugno 2021 vedrà il contratto scadere. Ecco perché, oltre alle vacanze in quel di Milano e gli affari del padre che starebbe comprando casa, se Messi avesse davvero deciso di dire addio al Barcellona potrebbe anche lasciarla gratuitamente. Gli basterebbe comunicare la sua decisione entro il prossimo 31 di maggio.

Insomma le possibilità esistono e le motivazioni per un cambio ci sarebbero. Messi all’Inter è molto più di una suggestione. Per sapere come andrà a finire basterà essere pazienti ancora qualche mese…

