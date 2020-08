Messi-Barcellona, segnali d’addio: la Pulce può saltare le visite mediche

Non c’è pace in casa Barcellona. Dopo il fallimento totale in Spagna tra Copa del Rey e Liga e il tracollo senza precedenti in Champions League contro il Bayern Monaco, i catalani devono fare i conti con il possibile divorzio con Leo Messi. L’attaccante argentino ha chiesto espressamente la cessione dopo tanti anni con la maglia dei blaugrana.

ADDIO VICINO?

Dalla Spagna rimbalzano voci clamorose. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, Messi potrebbe rifilare una nuova stoccata al club catalano: infatti la Pulce sembra intenzionata a non presentarsi alle visite mediche della squadra, fissate per domani, quando i calciatori dovranno riunirsi per preparare la nuova stagione. Un modo per ribadire la sua volontà di lasciare presto il Barcellona.