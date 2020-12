Messi e Suarez di nuovo insieme: i due avrebbero un piano per il 2022…

Lionel Messi e Luis Suarez ancora insieme sul terreno di gioco come compagni di squadra. Nonostante il recente trasferimento del Pistolero all’Atletico Madrid, i rumors sul futuro della Pulce continuano ad essere insistenti.

Alcuni media riportano come il 10 argentino possa già avere un accordo con i proprietari del Manchester City per andare la prossima stagione in Premier League e poi concludere la sua carriera in MLS con la società di New York, sempre di proprietà dei ricchi sceicchi. Esiste, però, un altro scenario che è descritto da Catalunya Radio: ovvero quello di vedere sia Messi che Suarez di nuovo insieme all’Inter Miami.

Secondo quanto si apprende, i due si sarebbero messi d’accordo per riabbracciarsi nel 2022. Entrambi potrebbero accettare le avances di David Beckham ma solo tra due stagioni, ovvero quando l’argentino sarà nuovamente libero di decidere sul proprio futuro e quando l’uruguaiano vedrà il suo contratto con l’Atletico Madrid scadere…