Messi fa il ds per il Barcellona: ecco il primo sgarbo al Real Madrid

Non solo fuoriclasse, numero 10 e leader. Leo Messi riesce ogni volta a stupire, in campo e fuori. La Pulce argentina, infatti, si è trasformata in un Direttore Sportivo a tutto tondo. L’indiscrezione arriva da Marca, che sottolinea come il campione del Barcellona stia lavorando per rinforzare il club. E la trattativa in cui si è inserito Messi è assolutamente delicata. Come tutti sanno, Neymar è vicino all’addio al Paris Saint-Germain, ma ancora non ha sciolto le riserve sulla sua prossima squadra. In pole position ci sarebbe il Real Madrid, ma la Pulce avrebbe contattato l’ex compagno O’Ney per convincerlo a tornare a Barcellona, due anni dopo il clamoroso divorzio. Insomma, dopo i tanti dispiaceri sul campo, Messi rischia di fare nuovamente male ai Blancos, stavolta dietro la scrivania, come il più astuto dei Ds.