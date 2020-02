Messi, futuro in MLS: contatti tra i LA Galaxy e suo padre

Non è un momento facile in casa Barcellona per quanto riguarda la situazione legata a Lionel Messi. Dopo il diverbio avuto con Eric Abidal, ecco un altro possibile scandalo secondo cui la società blaugrana avrebbe pagato per screditare lui e altri membri del club.

A questi rumors, però, si aggiungono anche le voci di mercato. Secondo Radio Continental, Messi sarebbe molto vicino alla MLS e più precisamente ai LA Galaxy. Stando a quanto si apprende, alcuni rappresentanti del club americano avrebbero anche già intrattenuto negoziati preliminari con il padre dell’argentino. Il club americano vorrebbe trovare una stella mondiale dopo aver perso Zlatan Ibrahimovic negli scorsi mesi. Non solo Chicharito Hernandez, che ha firmato di recente, ma anche il sei volte Pallone d’Oro. L’operazione sembra difficile, ma mai dire mai…