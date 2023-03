Messi ha stabilito dove andrà a giocare la prossima stagione

L'attaccante del PSG Lionel Messi intende continuare la sua carriera in Europa al termine della stagione visto che ha il contratto in scadenza che quasi sicuramente non rinnoverà.

Secondo Diario Sport, il calciatore argentino non sta più valutando le offerte della MLS e dell'Arabia Saudita. In Inghilterra c'è parecchio interesse per il campione del mondo con il Manchester United interessato ma non è una novità che anche il Barcellona lo rivorrebbe. Messi comunque giocherà ancora in Europa. In questa stagione, Messi ha segnato 17 gol e fornito 16 assist in 28 partite per il Paris in tutte le competizioni.