Messi, i tifosi del Newell’s Old Boys organizzano marcia per convincerlo a tornare in Argentina

Il richiamo della Patria potrebbe essere più forte di qualsiasi altra cosa. Questo è ciò che sperano i fan del Newell’s Old Boys che hanno organizzato una marcia per convincere Lionel Messi a tornare in Argentina.

Messi: il gesto dei tifosi argentini

Da quanto si apprende dalle pagine social dei tifosi del Newell’s Old Boys, i fan hanno organizzato per questa sera una marcia a Rosario con l’obiettivo di sensibilizzare Lionel Messi e provare a convincerlo a scegliere il ritorno in Argentina al posto delle altre proposte europee.

“Tu sueno, nuestra ilusion”. Questo lo slogan con cui sono stati chiamati a raccolta i tifosi che, visto il momento particolare della pandemia di coronavirus, non andranno per le strade a piedi ma saranno rigorosamente nelle proprie vetture. La partenza della marcia è prevista all’Estadio Marcelo Bielsa, casa del Newell’s, e l’arrivo sarà al “Monumento a la Bandera”, luogo simbolo di Rosario.

