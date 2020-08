Messi, il biografo rivela: “Non tornerà sui suoi passi. E nel 2016…”

“Spero che la gente non sia ingenua. Prima o poi, Messi darà la sua versione dei fatti. Il burofax era il primo passo che doveva compiere per far capire che questa volta fa sul serio”. Parla così Guillem Balagué, biografo di Lionel Messi ai microfoni di Repubblica.

Il futuro dell’argentino tiene col fiato sospeso il mondo del calcio e quale sarà la sua prossima squadra è senza dubbio un quesito che si fanno in tanti.

Il futuro di Messi secondo Balagué

“Messi ha deciso: andrà via, non tornerà sui suoi passi”, ha detto Balagué. “L’unica circostanza che potrebbe impedire a Leo di andare via è se il Barça esigerà i 700 milioni della sua clausola di rescissione. La sensazione secondo me è che il club non si opporrà più di tanto al suo addio. Bartomeu non vuole concludere il proprio mandato accumulando debiti che dovrebbero essere pagati dagli stessi dirigenti. Per il Barça, però, non avere più Messi sarà una punizione economico-commerciale davvero molto dura”.

E su quello che sarà il prossimo club di Messi: “Nel 2016, quando Leo ha avuto problemi con il fisco spagnolo, il padre aveva cominciato a sondare il terreno per portarlo al City. Tuttavia, dopo il primo allenamento con la squadra, Messi decise di restare al Barcellona. Questa volta, però, è diverso: sono tutti d’accordo: dal padre a Leo e la sua famiglia. Con il Manchester City è certamente un’operazione fattibile. Ma chi dice che andrà sicuramente al City va troppo avanti. Messi è cosciente che lo vogliono e a lui il City piace. Prima deve trovare un accordo con il Barça per capire se andrà via gratis o no. Guardiola? Quando Pep è andato via c’è stato un certo distacco, ma ora è un’altra cosa. Messi è diverso e Guardiola è disposto a offrirgli un progetto nel quale si incastrerebbe alla perfezione. Il City è favorito, ma non è l’unica opzione, sebbene la più logica. Anche l’Inter ci proverà, ma solo se Leo riuscirà ad andare via a parametro zero. E non si può escludere nemmeno l’inserimento del Psg”.

