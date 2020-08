Messi, il piano del Manchester City per strapparlo al Barcellona

Il futuro di Lionel Messi continua a tenere banco in casa Barcellona e non solo. Sono tante le voci che vorrebbero La Pulce vicina ad almeno tre club: Inter, Manchester City e Psg. Al momento, però, secondo ESPN, sarebbero gli inglesi ad essere favoriti per il suo acquisto.

Messi: il piano del Manchester City

Secondo quanto si apprende, al momento il Barcellona non accetta offerte per l’argentino. Anzi, spera di convincerlo a rimanere, magari facendogli tornare il sorriso.

Con il contratto in scadenza tra un anno, per portarlo via dai blaugrana servirebbero i 700 milioni della clausola rescissoria: cifra, chiaramente, fuori dalla portata di chiunque. Ecco perché il Manchester City sembra sia intenzionato a studiare una formula per provare a convincere la società catalana a cederlo. Alcuni membri del board blaugrana, infatti, sarebbero intenzionati a cedere Messi ad una cifra di mercato accessibile per poi investire i soldi guadagnati nella ricostruzione della squadra.

In tal senso i Citizens sarebbero i favoriti con Pep Guardiola che sogna di riavere La Pulce in squadra dopo gli anni vissuti in Catalogna. Il silenzio del fuoriclasse argentino fa sperare gli inglesi e non solo…

