Messi, in Argentina votano per il suo addio al Barcellona: i tifosi spingono perché lasci i blaugrana

Lionel Messi sempre più lontano dal Barcellona. Ne sono convinti anche in Argentina dove Diario Olé, oltre a dedicare una pagina a La Pulce, fa di più con un sondaggio proprio sul futuro del numero 10 blaugrana.

Messi deve andare via dal Barcellona: il parere dei tifosi

Il rapporto tra Lionel Messi e i tifosi argentini è sempre stato abbastana di conflitto, ma in questo caso pare che non abbiano dubbi su cosa dovrebbe fare la Pulce. “L’uscita è da quella parte” titola Olé oggi in Argentina e sul sito internet, nel suo sondaggio, anche di più. “Messi dovrebbe restare al Barcellona?”, è la domanda posta ai lettori argentini sul futuro del numero 10. Senza storia l’esito del sondaggio con il 67% dei votanti che vuole l’addio del calciatore dal club blaugrana.

