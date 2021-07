Messi ironicamente al Como: “Non è mai troppo tardi”

Con uno scherzoso tweet, la Lega Serie B ha immaginato Messi con la maglia del Como

Da mezzanotte, Messi è svincolato. Il Barcellona sta facendo di tutto per rinnovare il contratto al fenomeno argentino, simbolo blaugrana e attorno al quale è stato e verrà costruito il mercato (Sergio Aguero, a parametro zero, è una carta che il club ha speso per cercare di convincerlo a rimanere). Nella giornata di oggi, in molte squadre hanno scherzando in merito, fantasticando sull’ingaggio della Pulce.