Messi, l’ex agente: “È già dell’Inter…”

“Messi è già dell’Inter”, parola di Josep Maria Minguella ex agente dell’argentino. Le voci sul futuro di Lionel Messi continuano a susseguirsi senza sosta. Sono tre i principali club che potrebbero accoglierlo e secondo l’ex procuratore della Pulce, i nerazzurri avrebbero già chiuso l’affare, almeno idealmente.

Messi, futuro all’Inter

“Per me, Messi già ha la sua prossima squadra ed è l’Inter“, ha detto con una certa convizione Minguella a Cadena COPE. E il motivo è presto spiegato: “In Italia si pagano meno tasse, infatti, anche Cristiano Ronaldo si trova in Serie A. È più difficile vederlo in Premier al City, nonostante l’amicizia con Aguero e Guardiola”. E anche sul Barcellona e il futuro senza Messi: “Se già prima non sapevano come sarebbero andati a finire, figuriamoci quando saranno senza Messi. In questi anni non ha funzionato soprattutto la figura del direttore sportivo e il rapporto con la squadra. Troppi cambi ed ecco perché l’argentino ha detto a Koeman che non credeva in questo progetto e si vedeva più fuori che dentro”.

