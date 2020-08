Messi, l’ex agente: “Nessuno lo comprerà per paura di doversi trovare a risarcire i 700 milioni della clausola”

Quale futuro per Lionel Messi? Al momento occorre che il calciatore e il Barcellona facciano chiarezza e trovino un accordo, altrimenti, sarà davvero difficile vederlo partire via. Questa, in sintesi la posizione di Josep Maria Minguella, che ha curato il trasferimento del calciatore al suo arrivo in Catalogna. Parlando ad un canale Youtube, l’ex agente ha chiarito alcuni punti sulla situazione legata al sei volta Pallone d’Oro.

Il futuro di Messi

“Sono sei mesi che Messi ha interrotto ogni possibilità di riavvicinamento o di rinnovo col Barcellona e lo ha comunicato giustamente al club. Sapeva che non avrebbe negoziato, che era stanco delle bugie”, ha detto Minguella. “I suoi avvocati hanno fatto un salto nel vuoto, qualcuno ha suggerito loro che con gli stop ai campionati erano cambiate le date dei contratti ma la posizione del Barcellona è che il contratto è ancora in vigore. Questo è il punto. Non c’è stata alcuna modifica alle date”.

Ed è proprio il contratto e la situazione della ricca clausola per l’addio di Messi il fulcro della vicenda: “Le interpretazioni diverse della clausola fanno sì che nessun club possa fare un passo avanti. Comprare un giocatore, anche ipotizzando che possa arrivare a zero ma col rischio che un giorno arrivi una richiesta legale di pagare 700 milioni non è semplice. Questa è la verità. La FIFA, in caso di scontro, potrebbe dare a Messi la possibilità di giocare con la sua nuova squadra, ma il Barcellona dal canto suo potrebbe denunciare Messi perchè ha firmato due contratti. Ora come ora, credo ci sia il 90% di possibilità che Leo rimanga al Barça”.

