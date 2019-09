Messi, pazza idea dalla Premier League: Guardiola prova a portarlo al Manchester City

Sono tanti i rumors legati al futuro di Lionel Messi, soprattutto dopo le voci, confermate, della clausola sul suo contratto che lo potrebbe veder lasciare il Barcellona gratuitamente.

Ed è proprio la bomba di mercato sull’argentino che rischia di diventare il nuovo tormentone. Nonostante il grande rapporto tra La Pulce e il club blaugrana, potrebbe esserci qualcuno in grado di convincerlo a cambiare squadra.

Si tratta di Pep Guardiola, attuale allenatore del Manchester City, con il quale proprio Messi ha vinto tutto all’epoca in cui il tecnico allenava i blaugrana. Secondo Diario Gol, infatti, la notizia sulla clausola dell’argentino avrebbe riacceso le speranze di Citizens che anche in passato avevano provato a strapparlo al Barcellona.

In modo particolare Guardiola sarebbe pronto ad accogliere il 32enne fuoriclasse argentino al Manchester City nella prossima stagione dopo le grandi vittorie conquistate dal 2008 al 2012. Ecco perché, proprio la squadra inglese, spera nel rapporto tra i due “amici” per portare La Pulce in Premier League.