Lionel Messi, Paul Pogba e Sergio Ramos. Sono solo alcuni dei giocatori stellari che nel 2021 potrebbero liberarsi dai rispettivi club in modo gratuito. Il sei volte Pallone d’Oro è sicuramente il pezzo pregiato della formazione che il The Sun si è divertito a schierare con un 4-3-3 o 3-4-3. Presente anche un italiano nel best 11 dei futuri svincolati.

