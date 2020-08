Messi, possibile trasferimento al City? Un indizio viene da… Guardiola

I rumors sul futuro di Leo Messi non smettono di rincorrersi. La Pulce potrebbe lasciare il Barcellona, la società che lo ha lanciato nel calcio professionistico e con cui ha vinto tutto in carriera. I recenti dissapori con parte della dirigenza, in primis il ds Eric Abidal, e il presidente Josep Maria Bartomeu hanno spinto il giocatore ad annunciare ai blaugrana la sua decisione di voler cambiare aria. E ovviamente non mancano le pretendenti per il sei volte vincitore del Pallone d’oro.

INCONTRO IN VISTA?

Ha destato non poco scalpore l’interesse del Manchester City. I Citizens contano, infatti, sull’ottimo rapporto tra lo stesso Messi e il tecnico Pep Guardiola. Curiosamente, in questi giorni il tecnico catalano, ex Barcellona, è tornato nella città catalana per salutare i familiari. Secondo Sky Sport UK, però, il ritorno a Barcellona potrebbe essere avvenuto proprio per incontrare la Pulce e convincerla a lasciare i blaugrana.