Messi, spunta anche la Juventus: ha un alleato speciale…

Manchester City, Inter, Psg e Manchester United, ma anche… la Juventus. Sarebbe questa la novità sul futuro di Lionel Messi. Oltre alle due inglesi, i nerazzurri e i parigini, anche la Vecchia Signora potrebbe rientrare in corsa per la Pulce che dirà addio al Barcellona.

Messi: spunta la Juventus

Secondo quanto afferma il Corriere della Sera la Juventus potrebbe inserirsi nella lotta per Lionel Messi. Il motivo che renderebbe l’indiscrezione credibile è lo sponsor Adidas, lo stesso che ha proprio La Pulce come suo principale testimonial.

Nonostante l’investimento sarebbe importante, e per il momento, si tratti di una voce, vedere Cristiano Ronaldo e Messi insieme non è poi così impossibile. Visto il precedente, proprio con CR7, la Vecchia Signora potrebbe diventare una seria candidata a far vestire la sua maglia bianconera al campione argentino.

