Messi, svelate le cifre che il Manchester City garantirebbe alla Pulce

Lionel Messi potrebbe lasciare Barcellona per giocare col Manchester City. La pista inglese sembra essere la più probabile per La Pulce, tanto che la stampa spagnola ha delineato anche quella che sarà la cifra che il club di Guardiola spenderà per mettere sotto contratto il 10 argentino.

Messi: 500 milioni netti per 5 anni

Secondo i media iberici, il club inglese sarebbe pronto ad offrire all’attaccante del Barcellona 500 milioni di euro netti in cinque anni. Una cifra monstre che avrebbe anche una strategia specifica per aggirare il fair play finanziario. Da quanto si apprende, il Manchester City pur di concludere l’affare del secolo sarebbe disposto a ricoprire Lionel Messi d’oro. Si parla di uno stipendio di 50 milioni di euro netti a stagione per i prossimi 5 anni. Inoltre, ci sarebbe anche un maxi bonus in aggiunta allo stipendio pari a 250 milioni di euro in caso di raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. Insomma, Messi avrebbe più di un motivo per dire di sì ai Citizens…

INCIDENTE PICCANTE PER EX COMPAGNA DI UN CALCIATORE