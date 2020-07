Messi via dal Barcellona? Il calcolo per ingaggiare La Pulce

Momento particolare in casa Barcellona. La posizione del tecnico Setien in bilico, la lotta per la Liga che sembra andare in favore dei rivali del Real Madrid e nelle ultime giornate anche il futuro di Lionel Messi che sembra poter dire addio ai blaugrana. Difficile pensare ad un Barcellona senza il suo sei volte Pallone d’Oro, ma non impossibile. Basterebbe investire “appena” 200 milioni…

Messi via dal Barcellona: ecco quanto costa ingaggiarlo

Messi avrebbe interrotto le trattative col Barcellona per il rinnovo del contratto e, ovviamente, le voci sul suo futuro si sono moltiplicate. C’è chi lo vuole in Italia, chi in Premier League e chi di ritorno in Argentina. Ma la domanda che nessuno si pone è: quanto costerebbe ingaggiare il campione blaugrana? A rispondere a tale quesito, come scrive Libertoquotidiano.it, ci hanno pensato i dati di riportati dallo Spiegel trapelati dopo Football Leaks.

Messi guadagna 60,3 milioni di euro l’anno, più 10,6 di diritti di immagine, per un totale di 71 milioni. A questi devono essere aggiunti 63,5 milioni all’atto della firma del contratto e un bonus di altri 70 milioni come “bonus fedeltà”. Cifre che Barcellona e Messi hanno ufficialmente smentito. In ogni caso, occorrerebbe una somma totale di circa 200 milioni di euro che non include alcuna spesa per il cartellino, perché Messi si svincolerà alla fine del 2021. Chi può pagare una cifra simile? Pochi club al mondo. Solo Manchester City e Paris Saint-Germain anche se i primi devono fare molta attenzione al FFP che già è stato violato e che potrebbe mettere a rischio la partecipazione alla prossima Champions League senza la quale, pare difficile pensare a Messi…

