Meunier, che apertura alla Juventus: “Rinnovo col Psg? Da due anni cerchiamo accordo ma…”

Thomas Meunier potrebbe essere una vera e propria occasione per la Juventus. L’esterno belga del Paris Saint-Germain, da tempo nel mirino degli uomini mercato bianconeri, ha fatto un bel passo avanti per essere ceduto.

Il terzino classe 1991, intervistato da Téléfoot, ha confermato le difficoltà nell’arrivare all’intesa con il Psg per il rinnovo del contratto, in scadenza al termine della stagione aprendo in modo indiretto alla sua cessione: “I miei rappresentanti hanno incontrato il management ma è difficile trovare il giusto accordo, le trattative dureranno ancora un po’”, ha ammesso Meunier. “Sono due anni e mezzo che il club mi dice che vuole prolungare ma ancora niente accordo. Stiamo entrando in una fase decisiva. Faranno ciò di cui c’è bisogno se pensano che il mio caso sia importante”.