Meunier sceglie il Dortmund: “Il Borussia è l’evoluzione del Brugge”

Sfumata anche quest’anno la conquista della Bundesliga, il Borussia Dortmund si tuffa sul mercato. I gialloneri mettono a segno il primo importante colpo della campagna estiva, acquistando Thomas Meunier a parametro zero. Il terzino belga si è svincolato dopo l’esperienza al Paris Saint-Germain e ha deciso di rilanciarsi in Germania. Lo stesso Meunier ha spiegato il motivo della sua decisione nella conferenza stampa di presentazione: “Non è stata una scelta difficile e il modo in cui la squadra gioca mi ha influenzato. Ho iniziato al Brugge e il Dortmund ci somiglia, anche se posso considerarla l’evoluzione del Brugge. Sono due club molto popolari, con la stessa mentalità ed è quello che stavo cercando. Quando parli del Dortmund parli di 81mila tifosi che ti spingono e quando giochi a calcio cerchi proprio queste emozioni”.