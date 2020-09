Milan, il nome giusto per la difesa può essere quello di Tomiyasu

Sfumato definitivamente Fofana, che andrà in Premier League al Leicester, il Milan deve cambiare obiettivo per la difesa. Visto che Nikola Milenkovic della Fiorentina ha un prezzo troppo elevato, i rossoneri sono pronti a virare sul giapponese del Bologna Takehiro Tomiyasu, 21enne che ha giocato la scorsa stagione da terzino destro ma che Mihajlovic sta reinventando da difensore centrale in questo campionato. Il difensore giapponese ha collezionato 31 presenze ed una rete nella prima stagione italiana.

INCIDENTE PICCANTE PER LA COMPAGNA DI UN CALCIATORE