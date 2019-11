Milan, a gennaio sarà assalto per un difensore della Juventus

Inizio di stagione da dimenticare per il Milan. I rossoneri, in tredici partite, hanno raccolto solamente 14 punti. Un rendimento sottotono che spingerà la dirigenza ad investire nel prossimo mercato di gennaio, andando alla ricerca di rinforzi un po’ in tutti i reparti. Oltre al sogno Zlatan Ibrahimovic, il Milan avrebbe messo nel mirino un difensore della Juventus.

IDEA – Secondo quanto raccolto da La Gazzetta dello Sport, al club milanese piace molto Merih Demiral, che in questa prima parte di stagione ha trovato pochissimo spazio alla corte di Maurizio Sarri. La Juventus, però, potrebbe cedere il turco solamente di fronte ad un’offerta di almeno 35 milioni di euro.