Milan a sorpresa su Depay: proposto una maxi scambio col Lione

Il Milan tenta il grande colpo e potrebbe anche trovarsi a cedere un calciatore che non rientra nel suo progetto. Dentro Memphis Depay del Lione, fuori Lucas Paquetà. Sarebbe questo lo scambio ipotizzato da Goal che cita Tuttosport.

Milan: c’è Depay per Paquetà

Secondo quanto si apprende, il club francese è interessato al brasiliano, ormai in partenza dal Milan. I rossoneri pensano ad una contropartita: Depay. Il classe 1994 potrebbe arrivare a Milano con grande sorpresa da parte di tutto l’ambiente. Accostato anche al Barcellona, il calciatore olandese ha di recente parlato di quello che sarebbe potuto essere il suo addio. Con un contratto in scadenza nel 2021, il giocatore potrebbe decidere di salutare Lione per iniziare una nuova avventura, magari proprio a Milano.

Possibile lo scambio in questi giorni con Paquetà che è valutato circa 22-23 milioni, il minimo per non fare minusvalenze.

