Milan, addio a Brahim Diaz: il Real Madrid lo rivuole e offre rinnovo

Brahim Diaz non farà più parte della rosa del Milan la prossima stagione e si unirà presto al RealMadrid, club che ne detiene il cartellino. A confermare il futuro del rossonero è il quotidiano spagnolo Marca, convinto delle intenzioni dei blancos. Perché il club avrebbe deciso di concedere una seconda chance al trequartista spagnolo, ora considerato più maturo dopo i tre anni di esperienza a Milano. L'ultima stagione, poi, è stata la più prolifica sia sotto porta che a servizio dei compagni ( 7 gol e 7 assist) e per questo motivo i vertici del Milan avevano provato a trattenerlo. Dopo una prima trattativa, con distanze importanti, il Real avrebbe poi scelto la via della fiducia concentratosi sul rinnovo del contratto.