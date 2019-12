Milan, addio Piatek: con Ibrahimovic si pensa alla cessione del polacco e ad un nuovo bomber di scorta

Zlatan Ibrahimovic in, Krzysztof Piatek out. Il Milan rivoluziona il proprio reparto avanzato. Con l’arrivo dello svedese sembra sempre più possibile l’addio del polacco dopo appena una stagione. La società rossonera ha deciso di puntare su una vecchia conoscenza: Andrea Petagna.

Sarebbe lui il candidato numero uno per diventare il vice Ibrahimovic. L’attaccante della Spal è cresciuto nelle giovanili del Milan e tornare a casa sarebbe un grande sogno per lui. La trattativa con il club ferrarese entrerà nel vivo solamente dopo l’eventuale cessione di Piatek, anche in prestito. L’ipotesi potrebbe concretizzarsi nelle prime settimane di gennaio, non appena il futuro del polacco verrà deciso.