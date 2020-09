Milan, adesso serve il vice Ibrahimovic: il sogno arriva dal Real Madrid

Il Milan non si ferma più. Dopo aver confermato Ibrahimovic e aver chiuso il colpo Brahim Diaz, ecco che potrebbe chiudere un altro affare. Ancora una volta dal Real Madrid…

Milan: il vice Ibrahimovic dal Real Madrid

Il rinforzo per l’attacco del Milan potrebbe arrivare ancora una volta dalla Spagna e più precisamente dal Real Madrid. Il Diavolo cerca un vice Ibrahimovic e come riporta Tuttosport, il sogno proibito si chiama Luka Jovic. Il calciatore, reduce da una stagione non esaltante, potrebbe avere voglia di riscatto e se nella squadra di Zidane potrebbe non trovare spazio, ecco il club rossonero pronto in tal senso a cogliere l’occasione. I rapporti tra le due società sono ottimi e non è escluso si posta imbastire una trattativa che comunque sarebbe difficoltosa sia per formula sia per cifre.

