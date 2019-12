Milan, all-in su Ibrahimovic: nuova offerta per convincerlo a tornare

Dopo la tremenda e storica scoppola subita dal Milan in quel di Bergamo contro l’Atalanta (5-0), la dirigenza è al lavoro anche sul fronte mercato per consegnare a mister Pioli elementi di qualità e personalità per uscire da una situazione che si fa disastrosa. Il primo nome della lista è sempre lo stesso, Zlatan Ibrahimovic, per cui sono ricominciati i contatti proprio a causa della clamorosa débâcle di ieri al Gewiss Stadium. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, per convincere lo svedese il club rossonero avrebbe avanzato una nuova proposta economica e dalle parti della sede di Via Aldo Rossi filtra un cauto ottimismo sul buon esito dell’operazione. Insomma, dopo settimane e settimane che se ne parla, forse siamo arrivati alla conclusione della telenovela, ma l’ultima parola – ancora una volta – spetta a Ibrahimovic.