Milan, altro clamoroso ritorno: si pensa a Thiago Silva

E’ un Milan versione amarcord quello attivo in queste settimane in sede di mercato. Dopo aver riportato in rossonero Zlatan Ibrahimovic, il club di Elliot starebbe pensando di portare alla corte di Stefano Pioli il difensore Thiago Silva, attualmente al Paris Saint-Germain. L’indiscrezione è stata riportata da Sportmediaset, secondo cui il Diavolo sarebbe pronto a gettarsi a capofitto sul brasiliano, ancora in attesa di un’offerta di rinnovo da parte dei francesi. Se i parigini dovessero avanzare un’offerta per Paquetà, Thiago Silva potrebbe entrare nell’affare.