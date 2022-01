Milan, anche Juventus e Inter pensano a Kessie

Franck Kessie, centrocampista del Milan, non ha rinnovato e su di lui tanti club

Continua la caccia a Franck Kessie, calciatore in scadenza del Milan. L'ex Atalanta non ha l'accordo con i rossoneri e si sono mossi per il centrocampista ivoriano il Tottenham e il Barcellona. Ma stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, anche Juventus e Inter starebbero pensando a Kessie come colpo a parametro zero per la prossima estate. Reduce dall'infortunio in Coppa d'Africa, nel referto di Kessie non si riscontrano lesioni e da lunedì tornerà in gruppo con la squadra rossonera, in vista della prossima partita di Serie A: il derby con l'Inter di sabato 5 febbraio.