Milan, anche un altro top player potrebbe andare al PSG

Il rinnovo di Kessie non arriva e sta per nascere un caso

Al Milan temono il sacco del Psg per un altro calciatore rossonero. Kessie potrebbe seguire Donnarumma e trasferirsi al PSG.Il ds Leonardo è pronto a saltare sul centrocampista ivoriano, che come riporta la Gazzetta dello Sport, dribbla le offerte rossonere ormai da mesi. In particolare ha detto no all’ultimo rialzo da 6,5 milioni di Maldini e Massara è ormai si trincera dietro ad una richiesta da 8 milioni netti + 2 di bonus. Guarda caso quanto pare sia disposto ad offrirgli il club di Al-Thani. In realtà in questi giorni di trambusto sono emerse anche due candidature dalla Premier League: Liverpool e Tottenham. Non si è ancora mossa invece la Juventus, condizionata dalla contemporanea trattativa per Paulo Dybala.