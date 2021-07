Milan, ascolta Vlasic: “Non so se resto al Cska. Andare a Milano…”

Il calciatore croato piace molto al Milan ma non è trattativa facile

‘Niko’ Vlasic fa faville a Mosca nella fila del Cska e lo cerca il Milan. Sarebbe il numero 10 ideale per Stefano Pioli. La dirigenza rossonera l'ha puntato da tempo, ma l'operazione di mercato non è facile. Il Cska Mosca chiede almeno 25 milioni cash, i rossoneri spingono per un prestito con diritto di riscatto a determinate condizioni. Si continua a trattare sull'asse Milano-Mosca. Per i russi resta il giocatore cardine, 33 reti e 20 assist negli ultimi tre anni. A Euro 2020 ha segnato un gol con la Croazia. Oggi il centrocampista 23enne dopo un'amichevole con il Nizhny Novgorod ha commentato la possibilità del suo trasferimento al Milan. “Il futuro al CSKA? Non lo so. Se potrei finire a Milano? No assolutamente" riporta Sport24. Doccia fredda per il Milan dunque che potrebbe perdere di vista il croato.