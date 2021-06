Milan, assalto per Ziyech: ecco la strategia per convincere il Chelsea

Il Milan punta forte su Ziyech per puntellare il proprio reparto avanzato

All'inizio della scorsa stagione, il Chelsea era una delle formazioni più attese. Merito di una campagna acquisti straordinaria, con tantissimi acquisti di alto livello. Tra questi spiccava sicuramente Hakim Ziyech, trequartista marocchino proveniente dall'Ajax. Un giocatore di notevole caratura, pronto a fare il salto di qualità dopo tanti anni in Olanda. Un anno dopo, la Champions è finita nella bacheca dei Blues, ma lo stesso Ziyech non ha mantenuto le aspettative e sembra destinato a partire in estate, magari di fronte a un'offerta convincente. Tra gli osservatori interessati c'è il Milan. I rossoneri, infatti, sperano di poter avere in rosa il fantasista per irrobustire il reparto avanzato, dando così al tecnico Stefano Pioli un giocatore di altissimo livello e capace di garantire più soluzioni. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, i rossoneri, sperano di poter convincere i Blues a lasciarlo partire, magari con la formula del prestito a fine agosto.