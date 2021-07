Milan, attento: Ancelotti mette nel mirino Dalot

Il Milan vuole confermare Dalot, che è corteggiato anche dal Carlo Ancelotti

Il Milan vuole trattenere Diogo Dalot. Un piano chiaro, delineato, per una strategia efficace vista la buona annata del portoghese agli ordini di Pioli, soprattutto alla luce delle ottime prestazioni agli Europei, sia Under 21 che con la nazionale maggiore. La tattica del Diavolo sarebbe quella di rinnovare il prestito ponendo alla fine un diritto di riscatto, proposta che ancora non convince il Manchester United (proprietario del cartellino), che lo valuta sui 15 milioni di euro. Inoltre, un vecchio amico rossonero potrebbe mettere i bastoni tra le ruote a Maldini e Massara.