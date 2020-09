Milan attento, il Chelsea tratta la cessione di Bakayoko con una big

Bakayoko ritorna, anzi no. Il Milan si ritrova un ostacolo in più nella corsa al centrocampista, il Chelsea infatti starebbe cercando in tutti i modi di provare a piazzare il centrocampista lontano da Londra. Nelle ultime ore si sarebbe acceso l’asse Londra-Parigi, visto che il Psg avrebbe proposto al Chelsea di prendere in prestito Bakayoko per questa stagione, per poi acquistarlo in modo definitivo la prossima estate.

CONCORRENZA PER BAKAYOKO

Il Milan non ha sfoderato l’attacco decisivo per riportare in Serie A il centrocampista del Chelsea, che chiede una cifra ancora troppo alta per il calciatore ex Monaco. I londinesi vorrebbero ricavare all’incirca 5 milioni di sterline solamente per il prestito e almeno altri 27 per la cessione definitiva. I rossoneri sarebbero inclini a pagare la cifra pattuita per il prestito ma non sarebbero disposti ad offrire più di 18 milioni per l’acquisto. Così, nelle ultime ore starebbe prendendo piede l’idea di trasferire Bakayoko al Psg, anche se andrà trovata una soluzione economica che accontenti tutti. Lo scrive il The Sun.

INCIDENTE PICCANTE PER LA COMPAGNA DI UN CALCIATORE