Milan, attenzione Kessie: la Juventus è alla finestra

Il centrocampista osservato speciale in casa bianconera

Il Milan e Franck Kessie non trovano ancora l'accordo per il rinnovo di contratto. Una situazione che alimenta i rumors sul possibile addio dell'ivoriano. Il centrocampista è corteggiato da diversi club in Europa, su tutti il Psg che sarebbe disposto ad offrirgli circa 8 milioni di ingaggio. Ma la squadra parigina non sarebbe l'unica alla finestra per "Il Presidente".

Infatti, è di queste ore l'indiscrezione di mercato riguardante l'interesse della Juventus per il giocatore. La Repubblica spiega come il club bianconero stia monitorando con particolare attenzione la trattativa tra la società rossonera e Franck Kessie per il rinnovo del contratto al momento in scadenza nel 2022. nel caso in cui l'ivoriano non dovesse sottoscrivere il nuovo accordo col Diavolo, ecco che potrebbe entrare in corsa per il suo ingaggio da svincolato proprio la Vecchia Signora.