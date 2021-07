Milan, attesa per lo sbarco di Giroud

I rossoneri hanno trovato il vice Ibra

Tra poche ore il Milan ufficializzerà il vice Ibrahimovic. Come riporta oggi la Gazzetta dello Sport Olivier Giroud è atteso domani per le visite mediche poi firmerà per il suo nuovo club lasciando il Chelsea dove ha conquistato la Champions League. E se anche non dovesse essere domani, lo sbarco arriverà comunque in settimana. Nell’ultima stagione Giroud ha ridotto il minutaggio, e il Milan non ha intenzione di chiedergli gli straordinari: in lui ha trovato un attaccante part time, funzionale alle esigenze di squadra e di reparto, che sappia collaborare con Ibrahimovic e avviare alla professione un bomber più giovane che arriverà più avanti dal mercato. Con Giroud rossonero il modulo potrebbe trasformarsi in un 4-3-1-2, con un rifinitore alle spalle della doppia punta. Oggi è Krunic il principale indiziato per il ruolo di trequartista, ma il mercato interverrà anche in questa direzione. Oltre a Diaz, per cui si chiuderà a breve, la società dà la caccia a un numero 10 che possa occupare la zona lasciata libera da Calhanoglu.