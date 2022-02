Milan-Botman, cosa manca per il fatidico sì

Ancora indiscrezioni sull'affare tra rossoneri e difensore

Il Milan continua a puntare forte su Sven Botman per la prossima stagione come dimostrato dall'incontro avvenuto nelle scorse ore con gli agenti del difensore arrivati nella sede rossonera. La società ha deciso che sarà lui il colpo del prossimo mercato e per questa ragione stanno facendo di tutto per anticipare la concorrenza. Nelle prossime settimane, i dirigenti del Diavolo cercheranno di arrivare ad un accordo con il Lille.

Dalle ultime indiscrezioni, i francese chiedono 30 milioni di euro per lasciar partire l'olandese, mentre il club di via Aldo Rossi punta ad abbassare la loro richiesta a 25 milioni di euro complessivi (bonus compresi).

Sembrano essere questi milioni il motivo principale per il quale l'affare ancora non è stato chiuso ed anche la motivazione per cui il giocatore non è arrivato nel mercato invernale nonostante tutto facesse pensare che il Milan avrebbe chiuso la trattativa. Staremo a vedere cosa accadrà ma le prossime settimane saranno decisive per il fatidico sì.