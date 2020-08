Milan, Brahim Diaz ad un passo: il Real Madrid deve accettare la formula…

In attesa di riabbracciare Zlatan Ibrahimovic, il Milan pensa anche agli altri rinforzi di mercato. Sembra essere in dirittura d’arrivo l’affare per Brahim Diaz dal Real Madrid. Resta solo un ultimo tassello per completare il puzzle.

Milan: Brahim Diaz (quasi) fatta

Da tempo il Milan ha messo gli occhi sul classe 1999 del Real Madrid Brahim Diaz. Dopo aver ricevuto il sì del calciatore, si attende l’ok da parte del Real Madrid.

Manca, infatti, solamente la risposta affermativa dei blancos relativamente alla formula dell’operazione. I campioni della Liga sanno che al giocatore serve una stagione da protagonista e con un minutaggio importante che con la camiseta blanca non potrà avvenire, ecco perché l’idea di mandarlo a giocare altrove è ben accetta.

In tal senso, il Milan ha proposto un prestito, ma resta da definirne il tipo. I rossoneri vorrebbero l’opzione del riscatto mentre il Real Madrid non vorrebbe privarsi del talento del calciatore. In ogni caso sembra che le due società si andranno incontro per chiudere l’affare. In alternativa per il giocatore anche le offerte di Real Sociedad, Betis e Getafe.

