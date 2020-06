Milan, caccia al difensore: quattro i candidati

Dopo essere stato eliminato dalla Coppa Italia, il Milan cerca rinforzi soprattutto nel pacchetto arretrato dove a dare garanzie c’è il solo Alessio Romagnoli.

Troppe incertezze sul partner difensivo dell’italiano. Ecco perché la dirigenza del Diavolo si starebbe muovendo alla ricerca di un rinforzo. Sarebbero quattro le possibili scelte per migliorare la difesa del Milan. Secondo Tuttosport, sono stati condotti alcuni timidi sondaggi per Kristoffer Ajer, del Celtic di Glasgow, Nikola Milenkovic, Tanguy Kouassi e Thiago Silva, vero obiettivo di mercato che darebbe anche qualcosa in più dal punto di vista emotivo, dato che il brasiliano, in rottura col Psg, è rimasto nel cuore dei tifosi e desidera chiudere la carriera proprio in rossonero.