Milan, calciomercato rianima i tifosi: il grande ritorno è più vicino a gennaio

Prima il campo poi il calciomercato. In casa Milan si pensa al match di stasera con la Juventus ma anche al campagna di rinforzi di gennaio. La dirigenza rossonera non può fare sfracelli ma farà qualche colpo buon a costo basso. Si punterà agli svincolati ed ecco che il colpo sensazionale sotto l’albero potrebbe essere il ritorno di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese ha tante piste ma stando alle parole dell’agente Mino Raiola Ibra ha le idee chiare: tutti i club che si faranno avanti (parecchi, assicurano dal suo entourage) andranno ascoltati senza chiusure preventive. Poi passerà tutto in mano a Zlatan, che si è dato un mese per decidere. Il Milan può attendere.