Milan, Caldara ancora non convince: scelto il sostituto

L’esperienza al Milan di Mattia Caldara è ancora tutta da decifrare. Il difensore ex Atalanta non ha mai avuto modo di giocare con continuità e non ha potuto dimostrare il suo valore. Troppi gli infortuni che ne hanno condizionati fino ad oggi la carriera.

Al Milan, però, non possono perdere tempo. Ecco perché si starebbe pensando al sostituto. I rossoneri potrebbero decidere di intervenire per rinforzare il suo pacchetto di centrali. Ed in tal senso attenzione al nome di Dejan Lovren, centrale del Liverpool che già in estate era stato cercato dai rossoneri e non solo. A riportarlo è Tuttosport.