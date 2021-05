Milan, Calhanoglu: “Futuro? Non ho ancora deciso, adesso…”

Calhanoglu, in scadenza di contratto con il Milan, ha parlato del suo futuro

Una vittoria che glorifica la stagione del Milan . Grazie al 2-0 rifilato all’Atalanta con la doppietta di Kessie, il Diavolo riacciuffa una Champions League che mancava da 7 anni. Tanti i festeggiamenti per l’occasione come è giusto che sia, anche se la dirigenza pensa già al futuro. Perché Maldini e Massara si devono occupare di spinosi rinnovi di contratto come quelli di Donnarumma e Calhanoglu (entrambi in scadenza), protagonisti della squadra che ha ritrovato l'accesso alla coppa dalle grandi orecchie.

LE PAROLE DI CALHANOGLU – Nel frattempo, Calhanoglu ha parlato del suo futuro ai microfoni di Fotomac, facendo trasparire qualche dubbio: "Il Milan è speciale per me. Siamo tornati in Champions dopo molti anni, la squadra ha raggiunto un grandissimo risultato. Futuro? Non ho ancora deciso e adesso non voglio parlarne, ciò che mi interessa ora è concentrarmi sugli Europei".