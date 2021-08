Milan, Castillejo vicino al Getafe

L'esterno ex Villareal è pronto a tornare nella Liga Spagnola.

Il Milan, in questa fase del mercato è molto concentrato sugli esuberi. Dopo aver definito l'addio di Hauge, i rossoneri sono vicini anche alla cessione di Castillejo. Secondo le notizie riportate dal giornale spagnolo "AS", l'esterno ex Villareal è vicinissimo a vestire la maglia del Getafe.