Milan, c’è il “si” di Pulisic: ora manca solo l’accordo con il Chelsea

Tra i tanti obiettivi di mercato del Milan rientra Christian Pulisic, fantasista uscente dal Chelsea. I rossoneri lo hanno messo nel mirino già da diversi mesi e ora sono pronti all'offensiva decisiva, con il giocatore che ha già accettato di ridursi lo stipendio e di approdare a Milano. Dunque, manca solo l'accordo con i blues proprietari dal cartellino. Ad una prima offerta che si aggirava intorno i 14 milioni di euro i rossoneri hanno ricevuto un sonoro "No, grazie", per cui a Londra ne è stata recapitata una seconda. Questa volta le cifre sono leggermente più elevate, intorno i 22 milioni secondo TheAthletic, e molto più vicina alla richiesta iniziale del club inglese. C'è positività riguardo il buon esito dell'operazione.