Milan, c’è Renato Sanches nel futuro

Il centrocampista piace ai rossoneri

Potrebbe essere Renato Sanches il nome nuovo in casa Milan , soprattutto in caso di addio di Franck Kessié. Il calciatore portoghese sembra essere balzato in testa alle preferenze della dirigenza del Diavolo e avrebbe tutti i requisiti giusti per far parte della squadra allenata da Stefano Pioli.

All'età di 24 anni, Renato Sanches vanta già esperienze nei maggiori top club europei e nella recente avventura al Lille è tornato ad essere un giocatore molto importante nel suo ruolo. Il giocatore era stato accostato anche ad alcuni club di Premier League con l'Arsenal che avevamesso sul piatto 35 milioni per il giocatore, senza però riuscire a concludere l'affare. Lo stipendio è importante (circa 5,5 milio al lordo) ma non impossibile. Il profilo può essere quello giusto per spingere Maldini e Massara a fare un passo in avanti per lui. Il desiderio del giocatore è di avere un'altra chance in un grande club dopo quella avuto al Bayern Monaco. Vedremo se in estate ci sarà l'affondo decisivo.